浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大

中国浙江浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大公益国・地域中国浙江業種公益関連タグ中国自動車電力・ガス・水道統計自動車統計浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大中国浙江公益統計自動車電力・ガス・水道自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計電動車向け充電設備、24年末に1282万台中国車両統計自動車インフラ陸運江蘇省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国江蘇経済マクロ経済統計黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光中国の最新ニュース在中国の米企業、５割が米中関係の悪化懸念中国経済マクロ経済統計人民銀、自貿区で外資の新金融サービス許可中国金融金融一般その他サービス政策・法律・規制春節連休の出入境、前年比１割増予測中国社会統計陸運空運観光社会一般各国・地域のトップ記事シンガポール雇用増加数、24年は４割減PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW香港香港と双方向の交流を推進独自PICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産観光社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制ミャンマー中国勢、電力設備輸出で攻勢独自PICK UP公益電機石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境車部品更新各国・地域のトップ記事一覧へ