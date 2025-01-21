寧波舟山港の貨物取扱量、16年連続世界一

中国浙江寧波舟山港の貨物取扱量、16年連続世界一運輸国・地域中国浙江業種運輸関連タグ中国陸運海運統計貿易貿易統計寧波舟山港の貨物取扱量、16年連続世界一中国浙江運輸貿易統計陸運海運遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計24年造船世界シェア、中国は２年連続５割超中国製造貿易統計その他製造海運10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務24年輸出額の対中国・香港比、31.7％に縮小台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械「楽観度」38四半期ぶり高水準 企業の景況感、「横ばい」が拡大台湾経済マクロ経済統計雇用・労務中国の最新ニュース上汽大衆が販売網拡大、今年は100店純増へ中国上海車両自動車小売りＴｉｋＴｏｋサービス再開、米企業合弁を検討中国北京ＩＴＩＴ一般娯楽メディア政策・法律・規制一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ