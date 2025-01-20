ＺＡＣＲＯＳ、無錫に液体容器子会社

中国江蘇ＺＡＣＲＯＳ、無錫に液体容器子会社日系企業進出化学NEW国・地域中国江蘇業種化学関連タグ中国日本化学一般その他製造建設・プラント設備投資関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出ＺＡＣＲＯＳ、無錫に液体容器子会社中国江蘇化学化学一般その他製造設備投資建設・プラントNEWカナデン、ベンガルールに現法設立インド車両自動車電子・コンピューター卸売り車部品小林クリエイトが進出、大垣共立銀が支援ベトナム医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療機械卸売りその他サービス東亜合成がインド進出、３月に法人設立インド化学化学一般トクヤマ、来年４月にムンバイで子会社設立インド化学ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般環境プラ大手の天馬、韓国に100％子会社設立韓国製造その他製造中国の最新ニュース10～12月の設備稼働率76.2％、上昇続く中国経済マクロ経済統計NEW浦東発展銀行、24年12月期は５年ぶり増益中国上海金融決算金融一般NEW江藤農相が中国と会談、牛肉輸出再開へ協議継続中国農水貿易食品・飲料農林・水産社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ