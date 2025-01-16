トヨタ５年連続世界首位へ、独ＶＷ制する

アジアトヨタ５年連続世界首位へ、独ＶＷ制する車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国日本欧州自動車関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向トヨタ、南部で中古車販売の子会社設立インド車両自動車NEWトヨタ５年連続世界首位へ、独ＶＷ制するアジア車両自動車NEWいすゞ、「Ｄ―ＭＡＸ」の新モデルを発売マレーシア車両自動車スズキ、二輪車協会と交通安全キャンペーンマレーシア車両二輪車社会一般ダイハツ24年の小売り販売、シグラが３割超インドネシア車両統計自動車ホンダ、シティハッチバック新型モデル投入インドネシア車両自動車日本の最新ニュースインフル患者が過去最多、薬不足も日本社会保健医療医薬品社会一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEWラピダスが米大手連携検討、顧客確保へ市場開拓日本ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事香港24年の訪日旅客が過去最高PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社の売上高が通年最高PICK UP運輸決算空運NEW韓国当局が尹氏を内乱容疑で拘束PICK UP政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ