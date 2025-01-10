11月流通業売上高、4.7％増の1493億リンギ

マレーシア11月流通業売上高、4.7％増の1493億リンギ商業NEW国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシア自動車卸売り小売り統計自動車統計海馬汽車の新車販売、24年は45％減中国海南車両統計自動車NEW一汽解放の24年販売、２年連続プラス中国吉林車両統計自動車NEWベンツの中国販売、24年は約７％減少中国車両貿易統計自動車NEW24年の輸出5.9％増、２年ぶりプラス回復中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械車部品小売りNEW24年新車販売は過去最高 3144万台、ＮＥＶ初の１千万台超中国車両貿易統計自動車NEW商用車登録、環境規制強化などで大幅減韓国車両統計自動車NEWマレーシアの最新ニュース首都圏住宅価格、３～４％上昇へ＝ＣＢＲＥマレーシア建設不動産NEW百貨店パークソン、中国で賃借契約更新マレーシア商業不動産小売りNEWエネ移行省、ジョ州で水害対策の６事業完了マレーシア公益インフラ電力・ガス・水道社会一般政策・法律・規制財政災害NEW各国・地域のトップ記事中国24年新車販売は過去最高PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港25年の昇給率見通し2.8％独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW台湾工作機械輸出、24年は15％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ