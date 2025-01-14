本日のオーストラリア１行情報（13日付）

オーストラリア本日のオーストラリア１行情報（13日付）経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済失業率本日のオーストラリア１行情報（13日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW11月の失業率3.2％、4カ月連続で横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務建設コスト上昇率鈍化、住宅市場活発化に期待オーストラリア建設マクロ経済統計不動産建設・プラント雇用・労務11月失業率3.2％、５カ月ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＮＺの「成績表」、自由度は合格も競争力は課題ニュージーランド経済マクロ経済社会一般【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済オーストラリアの最新ニューステルストラ、スペースＸ衛星でアクセス向上へオーストラリアＩＴＩＴ一般通信設備投資米メタ、豪銀の詐欺ぺージ削除要請を拒否オーストラリア経済マクロ経済ＩＴ一般通信金融一般政策・法律・規制テイクオフ：友人らと新年会と称した…オーストラリア社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国24年新車販売は過去最高PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港25年の昇給率見通し2.8％独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW台湾工作機械輸出、24年は15％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ