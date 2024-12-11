10月流通業売上高、5.5％増の1501億リンギ

マレーシア10月流通業売上高、5.5％増の1501億リンギPICK UP商業NEW国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシア自動車卸売り小売りマクロ経済統計自動車統計一汽解放の11月販売、15％減の1.5万台中国吉林車両統計自動車NEW11月の中古車取引が過去最多、買い替え増で中国車両統計自動車NEW11月の新車販売が過去最多 強い政策効果、330万台超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW現代自11月販売は29％増、今年の最高更新ベトナム車両統計自動車NEW10月流通業売上高、5.5％増の1501億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW江淮汽車の11月販売、２カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車マレーシアの最新ニュース投資開発庁、工業用地の情報サイトを開設マレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造設備投資NEW月給中央値、23年は7.1％増の2602リンギマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務ＲＭ１＝34.3円、＄１＝ＲＭ4.43（10日）マレーシア金融金融一般証券各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ