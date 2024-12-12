輸出が当面好調か、対米駆け込み需要で

中国輸出が当面好調か、対米駆け込み需要で経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易政策・法律・規制貿易統計輸出が当面好調か、対米駆け込み需要で中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW11月の新車販売が過去最多 強い政策効果、330万台超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW11月の中小企業景況感、３カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済貿易統計NEW24年度の成長予測を下方修正 世銀、洪水被害で農業など打撃ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制軍事災害NEW１～９月投資認可、10.7％増の2547億リンギマレーシア経済マクロ経済統計設備投資NEWバングラの２国間貿易、昨年度も中国が首位バングラデシュ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW中国の最新ニュース上海上場企業Ｍ＆Ａ、27年に３千億元規模へ中国上海経済マクロ経済ＩＴ一般医薬品バイオ証券政策・法律・規制NEWＩＣＶ走行試験進む、各地で道路開放中国車両自動車ＩＴ一般通信インフラ陸運NEW11月の新車販売が過去最多 強い政策効果、330万台超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ