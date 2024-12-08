11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く

中国11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光マクロ経済統計ＣＰＩ11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光NEW政策金利10％で据え置き、インフレ緩和予想バングラデシュ金融マクロ経済統計金融一般NEW太陽光発電の建設が加速 業界団体、新設予測を上方修正中国公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制11月物価伸び減速、３カ月連続で２％台ベトナム経済マクロ経済ペソ、１カ月半ぶり高値 57ペソ台後半、利下げ観測後退でフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制金利据え置き、11会合連続 利下げ時期、来年半ばに後ろ倒しかインド経済マクロ経済統計金融一般自動車統計車の年末商戦に活気、政府補助金終了で中国車両統計自動車NEW福田汽車の11月販売、２カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光NEW11月ＰＰＩ2.5％下落、26カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計NEW10月の経常収支、97.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEW市外・高速バス利用客減、コロナ前の６割韓国運輸統計陸運NEW中国の最新ニュース【中国産業データ】2024年10月中国経済マクロ経済統計NEW広州マラソン開催、大会車両に日系車使用中国広東社会自動車社会一般スポーツイベントNEWＢＭＷ、27年に「再エネ充電」100％へ中国車両自動車電力・ガス・水道環境車部品各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ