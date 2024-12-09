10月の経常収支、97.8億米ドル黒字

韓国10月の経常収支、97.8億米ドル黒字経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計自動車統計車の年末商戦に活気、政府補助金終了で中国車両統計自動車NEW福田汽車の11月販売、２カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光NEW11月ＰＰＩ2.5％下落、26カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計NEW10月の経常収支、97.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEW市外・高速バス利用客減、コロナ前の６割韓国運輸統計陸運NEW貿易統計11月の掘削機販売18％増、８カ月連続プラス中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラントNEW輸出額、11月で２番目高水準 新興ハイテクの商機継続で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW10月の経常収支、97.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEW経常黒字２兆４千億円、サービス収支は赤字日本経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター観光NEWトヨタの11月販売７％増、10カ月ぶりプラス中国車両貿易統計自動車25年の乗用車販売２％減へ、招銀国際中国車両マクロ経済貿易統計自動車韓国の最新ニュース尹大統領の弾劾訴追案が不成立韓国政治社会一般事件政治一般軍事選挙ＬＧ電子、25年にも印市場ＩＰＯへ韓国電機電機世界５地域のトップ交代、サムスン電子韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ