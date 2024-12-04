11月ＣＰＩ上昇率1.5％、石油類が下落

韓国11月ＣＰＩ上昇率1.5％、石油類が下落経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＣＰＩ【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（11月）台湾経済マクロ経済NEW11月ＣＰＩ上昇率1.5％、石油類が下落韓国経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】マレーシア（11月）マレーシア経済マクロ経済NEW【月次リポート】シンガポール（11月）シンガポール経済マクロ経済NEW【月次リポート】インドネシア（11月）インドネシア経済マクロ経済NEW韓国の最新ニュースイースター航空、サムスンウォレットで発券韓国運輸ＩＴ一般空運NEW【メガシティー構想】ＫＴＸが内陸縦断ルート開拓 中部内陸線を延伸、アクセス改善韓国運輸インフラ設備投資陸運サムスン電子傘下、半導体設備の量産１万台韓国製造その他製造各国・地域のトップ記事ミャンマーＡＳＥＡＮトロイカプラス会合、20日に開催PICK UP政治政治一般外交NEW中国ＩＰＯ市場が10年ぶり低迷へPICK UP金融統計金融一般証券NEW香港「運び屋」の再発防止に自信PICK UP経済マクロ経済統計卸売り観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ