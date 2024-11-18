【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏、値動き鈍く

フィリピン【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏、値動き鈍く金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＣＰＩ24年成長率予測、2.5％に修正 従来予測の下限、不確実性に懸念香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEW【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏、値動き鈍くフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEW天津のＣＰＩ、10月は横ばい中国天津経済マクロ経済統計遼寧のＣＰＩ、10月は0.3％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計浙江の10月ＣＰＩ、0.2％上昇中国浙江経済マクロ経済統計江蘇の10月ＣＰＩ、0.6％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計ＧＤＰ24年成長率予測、2.5％に修正 従来予測の下限、不確実性に懸念香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEW気候変動はＧＤＰ30％押し下げ懸念、ＡＤＢベトナム経済マクロ経済社会一般環境災害NEW７～９月ＧＤＰ成長率、5.3％に 予想と一致、通年５％台は確実かマレーシア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政NEW【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏、値動き鈍くフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEWＧＤＰ年率0.9％増、２期連続プラス日本経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター食品・飲料NEW生成ＡＩ、タイのＧＤＰを６％押し上げタイＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏、値動き鈍くフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEW【フィリピン為替情報】58ペソ台の安値、約３カ月ぶりフィリピン金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソ安再び進行、中銀の政策待つ展開フィリピン金融マクロ経済統計金融一般証券【フィリピン為替情報】比金融政策の方向性、市場見通し割れるフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは６カ月ぶり高値、経済指標受け変動大きくフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソ高進行、９月は神経質な展開もフィリピン金融マクロ経済統計金融一般証券政策・法律・規制フィリピンの最新ニュース台風24号、強い勢力でルソン島中部を通過フィリピン社会社会一般災害NEW実業家ウイ氏、ＩＴ集積地開発に20億ドルフィリピンＩＴＩＴ一般不動産建設・プラント政策・法律・規制ＥＣ支援エニー、現地法人を設立フィリピン商業マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信卸売りその他サービス小売り各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ