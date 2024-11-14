10月の二輪車販売台数、前年比14％増

インド10月の二輪車販売台数、前年比14％増車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド日本二輪車マクロ経済統計自動車統計10月の中古車取引６％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW車企業、通年目標未達大半か 10月時点で６割以下目立つ中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWシリコンウエハー出荷、３Ｑは５期ぶり高水準台湾ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW10月の産業景況感、前月から２ポイント上昇タイ経済マクロ経済統計NEW10月新車販売、前年同月比8.3％減の７万台マレーシア車両統計自動車小売りNEWＣＯＥ落札、レンタカー会社の割合が低下シンガポール車両統計自動車その他サービスNEWインドの最新ニュース財務相「国内に影響なければ関税撤廃も」インド経済マクロ経済貿易NEW９月の鉱工業生産指数、前年比3.1％上昇インド経済マクロ経済統計エアインディア、ビスタラの合併完了インド運輸空運NEW各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ