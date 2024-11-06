中国【月次リポート】華東（10月）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済関連トピックス・特集・連載中国の月次リポート中国の月次リポート【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華北・東北（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華東（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華南（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】全国（９月）中国経済マクロ経済【月次リポート】華北・東北（９月）中国経済マクロ経済中国の最新ニュース発電所の設備容量、30年に50億キロワット超中国公益インフラ電力・ガス・水道設備投資環境NEW上場鉄鋼企業、３Ｑ赤字額が前年度迫る中国鉄鋼貿易統計決算鉄鋼・金属政策・法律・規制広州市の１～９月車生産、21％減の179万台中国広東車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事ミャンマーティラワに政変後初の新投資PICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資NEW中国エンタメ・メディア業が成長PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディアNEW香港空港３滑走路体制、28日からPICK UP運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ