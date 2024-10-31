１～９月の物流総額、5.6％増の258兆元

中国１～９月の物流総額、5.6％増の258兆元運輸NEW国・地域中国業種運輸関連タグ中国倉庫陸運海運空運統計貿易貿易統計１～９月の物流総額、5.6％増の258兆元中国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運NEW広州交易会２期が閉幕、バイヤー数は３％増中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW四川の民間企業100社ランク、１位は新希望中国四川経済マクロ経済統計決算NEW吉林のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW長江デルタの貿易額、１～９月は5.1％増中国上海経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造陝西のＧＤＰ、１～９月は4.6％成長中国陝西経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース宝鋼の７～９月期は６割減益、価格下落響く中国上海鉄鋼決算鉄鋼・金属NEWテイクオフ：中国の自動車業界に詳し…中国社会自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信社会一般イベント車部品NEW小米がＥＶ高性能モデル、予約３千台超え中国北京車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事香港香港置地が投資戦略を刷新PICK UP建設不動産建設・プラント小売りNEW韓国新世界が主力２社分離へPICK UP商業食品・飲料小売り更新タイタイで工場のスマート化支援製造ＩＴ一般その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ