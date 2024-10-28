24年輸出額は7.9％増、政府予想

ベトナム24年輸出額は7.9％増、政府予想経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム統計貿易政策・法律・規制貿易統計スイス時計の本土輸出が25％減、消費低迷中国商業貿易統計精密機器小売りNEW上海の輸出額、１～９月は2.4％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW青島のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇省のＧＤＰ、１～９月は5.7％成長中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW河北のＧＤＰ、１～９月は5.0％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW24年輸出額は7.9％増、政府予想ベトナム経済貿易統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港住宅の潜在供給量10.8万戸PICK UP建設統計不動産建設・プラントNEWミャンマー民族紛争激化の攻撃から１年PICK UP経済マクロ経済貿易統計文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW中国工業企業利益がマイナス転落PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資不動産NEW各国・地域のトップ記事一覧へ