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    Ｕアローズ、上海に中国１号店

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    セレクトショップ大手のユナイテッドアローズ（東京都渋谷区）は24日、上海市静安区で中国初の直営店を来年１月下旬に開業すると発表した。上海を皮切りに、今後は中国主要都市での出店を検討する。

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