Ｕアローズ、上海に中国１号店

中国上海Ｕアローズ、上海に中国１号店日系企業進出PICK UP商業NEWセレクトショップ大手のユナイテッドアローズ（東京都渋谷区）は24日、上海市静安区で中国初の直営店を来年１月下旬に開業すると発表した。上海を皮切りに、今後は中国主要都市での出店を検討する。国・地域中国上海業種商業関連タグ中国日本繊維ＩＴ一般小売りその他サービス関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ＲＳテクノ、厦門に投資会社中国福建ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資NEWＵアローズ、上海に中国１号店中国上海商業ＩＴ一般繊維その他サービス小売りNEWリコーが中核拠点を設立、ＤＸ推進マレーシア電機ＩＴ一般電機設備投資雇用・労務NEW図面管理の新興企業、現法設立で営業強化ベトナムＩＴＩＴ一般その他製造機械サマイデンと中電工、太陽光の合弁契約マレーシア公益電力・ガス・水道長谷川香料、浙江に製販子会社中国浙江製造食品・飲料化学一般その他製造設備投資各国・地域のトップ記事中国全国的に通勤時間が短縮傾向PICK UP経済マクロ経済統計陸運社会一般雇用・労務NEW香港香港初の恐竜化石見つかるPICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教NEW台湾頼総統の演説に７割が賛同PICK UP政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ