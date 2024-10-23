香港【オフショア人民元の今】第118回経済支援に向けた中国の政策転換金融NEW国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載市場直送！オフショア人民元の今市場直送！オフショア人民元の今【オフショア人民元の今】第118回 経済支援に向けた中国の政策転換香港金融金融一般政策・法律・規制NEW【オフショア人民元の今】第117回 中国の経済成長率目標「５％前後」は困難か香港金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第116回 米国利下げによる人民元の押し上げ圧力は限定的か香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第115回 ＰＢｏＣは新しい金利コリドーの枠組みを構築香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第114回 中心レートの元安設定で人民元の下落続く香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第113回 中国への投資が勢いを増し、人民元相場は回復香港金融金融一般各国・地域のトップ記事香港住宅の潜在供給量10.8万戸PICK UP建設統計不動産建設・プラントNEWミャンマー民族紛争激化の攻撃から１年PICK UP経済マクロ経済貿易統計文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW中国工業企業利益がマイナス転落PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資不動産NEW各国・地域のトップ記事一覧へ