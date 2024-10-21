９月のエネルギー生産、原炭の伸び拡大

中国９月のエネルギー生産、原炭の伸び拡大資源NEW国・地域中国業種資源関連タグ中国石油・石炭・ガス電力・ガス・水道統計貿易貿易統計９月のエネルギー生産、原炭の伸び拡大中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の輸出0.3％減、６カ月ぶりマイナスマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW台湾の工作機械輸出額、９月は30％減台湾製造貿易統計その他製造保税倉庫の在庫数、４年間で３倍に韓国経済貿易統計各国・地域のトップ記事香港中小企業の資金繰り改善へPICK UP金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWミャンマー節目の灯祭り、国内客に依存独自PICK UP観光統計陸運空運観光政治一般NEW中国７～９月ＧＤＰ4.6％成長PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ