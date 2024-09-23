【香港・マカオ経済統計】８月

香港【香港・マカオ経済統計】８月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計浙江の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～８月経済統計、鉱工業は6.8％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW８月の輸出受注額、9.1％増 同月３番目高水準、ＡＩ需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW８月の自動車輸出、1.7％減の8.6万台タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り