ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月）６カ国全てで前年同月上回る経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計浙江の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～８月経済統計、鉱工業は6.8％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW８月の輸出受注額、9.1％増 同月３番目高水準、ＡＩ需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW８月の自動車輸出、1.7％減の8.6万台タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） １％減、主要２市場の不振続くシンガポール車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） ３カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） ３％増も伸びは大幅減速ASEAN経済貿易統計