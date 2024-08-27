【香港・マカオ経済統計】７月

香港【香港・マカオ経済統計】７月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計北京の輸出、１～７月は3.3％増加中国北京経済マクロ経済貿易統計NEW「建機業界は下期に改善へ」、団体幹部中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEWテレビ２社の上期出荷好調、五輪商戦で中国電機貿易統計電機スポーツイベントNEW【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW７月の輸出13.1％増、４カ月連続２桁増香港経済マクロ経済貿易統計NEW７月の景気指数、９カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り