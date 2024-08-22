大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増

中国遼寧大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ山東の１～７月経済統計、鉱工業は8.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEW10月の金融緩和可能性に注目 コアインフレ、２年半ぶり低水準でシンガポール経済マクロ経済統計NEW金利据え置き期間が最長に 家計負債増で、10月は利下げへ韓国金融マクロ経済金融一般７月ＣＰＩは2.0％上昇、３カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は2.3％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計自動車統計浙江の１～７月経済統計、鉱工業は7.9％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW大連の１～７月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済統計NEW中国車、種類で外国車圧倒 上期販売された新エネ車の８割超中国車両統計自動車NEW億緯リ能の中間期１％減益、動力電池が不振中国広東車両統計決算自動車その他製造車部品NEW工業生産指数、７月は５カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計その他製造NEW商業３種、７月は小売業・卸売業が同月最高台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW