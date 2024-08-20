マレーシア【知識探訪】エンダウ収容所―日本人抑留者の文集『噴焔』が問いかけるもの山本博之（京都大学東南アジア地域研究研究所・准教授）社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア日本社会一般関連トピックス・特集・連載知識探訪～多民族生活・社会の横顔を読む～知識探訪～多民族生活・社会の横顔を読む～【知識探訪】エンダウ収容所―日本人抑留者の文集『噴焔』が問いかけるもの 山本博之（京都大学東南アジア地域研究研究所・准教授）マレーシア社会社会一般NEW【知識探訪】100年前のマレー語新聞が語るもの 坪井祐司（名桜大学国際学部教授）マレーシア社会メディア社会一般【知識探訪】マレーシアの少数言語 野元裕樹（東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授）マレーシア社会社会一般【知識探訪】ローレンス・ウォン氏がシンガポールの首相に就任 市岡卓（流通経済大学共創社会学部国際文化ツーリズム学科・教授）マレーシア社会社会一般政治一般【知識探訪】人民公正党（ＰＫＲ）とマレーシア政治 伊賀司（名古屋大学アジアサテライトキャンパス学院特任准教授）マレーシア政治政治一般【知識探訪】サラワクの開発の光と影――タイブ・マフムド氏がのこしたもの 大室元（東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程）マレーシア社会社会一般