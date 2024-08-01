７月の輸出13.9％増

韓国７月の輸出13.9％増半導体好調続く、14カ月連続黒字PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計上期の自動車生産台数、広東省が全国１位中国広東車両貿易統計自動車NEW小米のＥＶ「ＳＵ７」、７月販売は１万台超中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の７月販売、単月最高の5.1万台中国北京車両統計自動車NEW「深中通道」開通１カ月、物流コスト低減中国広東運輸統計陸運観光政策・法律・規制外食・飲食NEWＮＥＶの上期充電量４割増、電力消費の１％中国運輸統計自動車インフラ陸運NEW地方ＧＤＰの成長鈍化目立つ 24年上期、財消費も低迷中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW貿易統計上期の自動車生産台数、広東省が全国１位中国広東車両貿易統計自動車NEW地方ＧＤＰの成長鈍化目立つ 24年上期、財消費も低迷中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他製造設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW起亜中国法人が黒字に、輸出基地への転換で韓国車両貿易統計自動車NEW７月の輸出13.9％増 半導体好調続く、14カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEWヤンゴン港、８月は貨物船50隻が寄港予定ミャンマー運輸貿易統計海運NEW１～６月航空旅客、15％増の4660万人マレーシア運輸貿易統計空運観光NEW