トヨタ、自動車展示会８日間で4245台成約

インドネシアトヨタ、自動車展示会８日間で4245台成約車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア日本自動車電機統計イベント関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向１～６月の車販売、24％減の31万台タイ車両統計自動車NEWトヨタ、自動車展示会８日間で4245台成約インドネシア車両統計自動車電機イベントNEWグランドビターラ、累計販売20万台突破インド車両自動車ホンダ現法、被災車両の交換部品３割引きフィリピン車両自動車災害インドから逆輸入車拡大、スズキなどＳＵＶインド経済マクロ経済スズキ、印五つ目のバイオガス工場設置へインド資源自動車食品・飲料バイオ農林・水産石油・石炭・ガス環境自動車統計重慶の自動車生産、上期は全国の都市で首位中国重慶車両統計自動車設備投資NEW安徽の自動車輸出、６月は過去最高の９万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW貴州省のＧＤＰ、１～６月は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済貿易統計NEW中国企業が増員に慎重姿勢 ３Ｑ調査、経済状況背景に中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道その他サービス娯楽環境雇用・労務小売りNEWサムスンＳＤＩ、２Ｑの営業益37.8％減韓国車両統計決算自動車その他製造車部品NEW2024年６月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW