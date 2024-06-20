５月の輸出11.5％増、半導体・船舶など好調

韓国５月の輸出11.5％増、半導体・船舶など好調PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務自動車統計湖北の１～５月経済統計、鉱工業は7.7％増中国湖北経済マクロ経済統計NEW５月の輸出11.5％増、半導体・船舶など好調韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW５月メーカー別新車販売、国民車２社は明暗マレーシア車両統計自動車NEW【中国自動車白書】長城汽車 海外販売が急拡大、100万台目指し現地生産強化中国車両貿易統計決算自動車設備投資北京の１～５月経済統計、鉱工業は7.3％増中国北京経済マクロ経済統計【地方羅針盤】浙江省寧波市中国浙江経済マクロ経済統計貿易統計定刻運行の中欧班列、大湾区で初導入中国広東運輸貿易統計陸運NEW中国の今年ＧＤＰ4.8％成長、フィッチ予測中国経済マクロ経済貿易統計NEW３～５月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW５月輸出受注額は７％増 ３カ月連続プラス、ＡＩ需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW５月の輸出11.5％増、半導体・船舶など好調韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW対中の海水エビ輸出、過去８カ月に627トンミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW