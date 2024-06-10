５月の輸出7.6％増

中国５月の輸出7.6％増２カ月連続プラス、主力が伸び経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国韓国日本ASEAN米国欧州自動車車部品医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属精密機器その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易政策・法律・規制自動車統計トヨタの５月販売13.6％減、市場環境厳しく中国車両統計自動車NEW車買い替え補助金、申請数４万件突破中国車両統計自動車電機政策・法律・規制小売りNEW広汽集団の５月販売、５カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車NEW上汽の５月販売17％減、２カ月連続マイナス中国上海車両統計自動車NEW日産の５月販売2.8％減、２カ月連続減少中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、５月販売は８割増の1045台中国山東車両統計自動車NEW貿易統計１～４月のサービス貿易、17％増の2.4兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW５月の輸出7.6％増 ２カ月連続プラス、主力が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW５月の掘削機販売、２カ月連続で増加中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW５月輸出額、７カ月連続増台湾経済マクロ経済貿易統計NEW５月輸出額、７カ月連続増 ＡＩ需要で、６月は19％増予想台湾経済マクロ経済貿易統計NEW商務省、新市場強化で通年輸出１～２％増へタイ経済貿易統計メディア政策・法律・規制NEW