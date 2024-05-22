１～２月の輸出、ＦＴＡ利用率は79.8％

タイ１～２月の輸出、ＦＴＡ利用率は79.8％経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計貿易自動車統計河北の１～４月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計理想汽車、１Ｑは36％減益＝コスト膨らむ中国北京車両統計決算自動車設備投資衛星ナビ産業、23年生産は７％増の5362億元中国ＩＴ統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器１～２月の輸出、ＦＴＡ利用率は79.8％タイ経済マクロ経済貿易統計【インド経済統計】2024年４月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造卸売り空運観光雇用・労務上海の１～４月経済統計、鉱工業は0.4％増中国上海経済マクロ経済貿易統計貿易統計河北の１～４月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計四川の１～４月経済統計、鉱工業は6.8％増中国四川経済マクロ経済貿易統計メキシコへの輸出額、５年で９割増台湾経済マクロ経済貿易統計１Ｑの金融収支、流出額は292億米ドル台湾経済マクロ経済統計金融一般１～２月の輸出、ＦＴＡ利用率は79.8％タイ経済マクロ経済貿易統計１～３月の経常収支、四半期連続で赤字インドネシア経済マクロ経済貿易統計