ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月）主要２カ国で上昇率加速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ浙江の４月ＣＰＩ、0.4％上昇中国浙江経済マクロ経済統計NEW上海市のＣＰＩ、４月は横ばい中国上海経済マクロ経済統計NEW天津のＣＰＩ、４月は0.4％上昇中国天津経済マクロ経済統計NEW遼寧のＣＰＩ、４月は0.2％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（14日付）中国経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） 主要２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） 主要２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） ２割減の27万台、３カ国で２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） ２％増、約１年ぶりのプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 主要５カ国で上昇率拡大シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月）ASEAN車両統計自動車