ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月）２割減の27万台、３カ国で２桁減車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計小鵬の４月販売、４カ月連続で１万台割れ中国広東車両統計自動車力帆の４月販売、48％増の4560台中国重慶車両統計決算自動車長城汽車の４月販売、1.8％増の9.4万台中国河北車両統計自動車リチウム電池の生産設備需要、成長期終了へ中国製造統計自動車その他製造設備投資車部品ＢＹＤのセダン「秦」、４月販売は５万台超え中国深セン車両統計自動車17地域ＧＤＰが全国平均超え 24年１Ｑ、沿海部で高い傾向中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） ２割減の27万台、３カ国で２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） ２％増、約１年ぶりのプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） 主要５カ国で上昇率拡大シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月）ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） ５カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易