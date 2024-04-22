【インド経済統計】2024年３月

インド【インド経済統計】2024年３月経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド自動車二輪車その他製造空運卸売り小売り観光マクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載インド経済統計自動車統計安徽省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW工業生産指数、１Ｑはプラス転換台湾経済マクロ経済統計NEW小売業・飲食業、３月の最高 売上高、卸売業は２番目の高水準台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW３月新車販売、前年同月比10％減の7.1万台マレーシア車両統計自動車車部品小売りNEWホンダ四輪の３月小売り販売、ＳＵＶけん引インドネシア車両統計自動車NEW石炭生産が過去最高ペース １～３月、印・中国向けで高需要インドネシア資源貿易統計自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業環境財政NEW貿易統計安徽省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW日系の半数が脱炭素取り組み 前年から拡大、非製造業で伸びマレーシア経済マクロ経済統計その他製造環境雇用・労務政策・法律・規制NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW３月の物価上昇率2.7％、２年半ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW石炭生産が過去最高ペース １～３月、印・中国向けで高需要インドネシア資源貿易統計自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業環境財政NEWインド経済統計【インド経済統計】2024年３月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造卸売り空運観光雇用・労務小売りNEW【インド経済統計】2024年２月インド経済マクロ経済【インド経済統計】2024年１月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2023年12月インド経済マクロ経済【インド経済統計】2023年11月インド経済マクロ経済【インド経済統計】2023年10月インド経済マクロ経済