１～３月の失業率3.0％、５期ぶり上昇

香港１～３月の失業率3.0％、５期ぶり上昇PICK UP経済香港政府統計処が18日発表した１～３月の失業率（速報値、季節調整済み）は3.0％で、前期を0.1ポイント上回った。失業率の上昇は５期ぶり。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率３月の失業率、若年層は横ばいの15.3％中国経済マクロ経済統計雇用・労務１～３月の失業率3.0％、５期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務ホワイトカラー求人、１Ｑは12％減＝ＪＡＣマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務24年成長率予測、5.0％で据え置き＝ＩＭＦインドネシア経済マクロ経済統計豪３月失業率3.8％に悪化、需給逼迫は続くオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務ＩＭＦ、台湾の成長率予測3.1％に引き上げ台湾経済マクロ経済統計貿易統計１～３月の失業率3.0％、５期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務９割増の３億米ドル、１～３月のゴム輸出カンボジア製造貿易統計ゴム・皮革首都経済特区、23年決算は3.8倍の増益カンボジア経済マクロ経済統計決算建設・プラントＮＺの日系企業、景況感急上昇 脱炭素化で先導ニュージーランド経済マクロ経済統計環境雇用・労務モノの輸出、昨年度は３％減 原油高一服で石油製品など前年割れインド経済マクロ経済貿易統計広東省の輸出額、１～３月は９％増中国広東経済マクロ経済貿易統計