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    １～３月の失業率3.0％、５期ぶり上昇

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    経済

    香港政府統計処が18日発表した１～３月の失業率（速報値、季節調整済み）は3.0％で、前期を0.1ポイント上回った。失業率の上昇は５期ぶり。

    国・地域
    香港
    業種
    経済
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