３月輸出3.1％増、半導体５カ月連続プラス

韓国３月輸出3.1％増、半導体５カ月連続プラス経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計27年に中古車販売3000万台も ４年で６割増、保有増加が追い風中国車両統計自動車鉱業車部品NEW高価な社用車減、「黄緑プレート」導入で韓国車両貿易統計自動車NEW３月輸出3.1％増、半導体５カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEWＳＵＶ優位が鮮明、新車市場 家族乗り需要拡大、セダンと明暗ベトナム車両統計自動車NEW３月の自動車生産34％減、２カ月連続縮小インドネシア車両貿易統計自動車NEW３月新車販売、前年比26％減 景気弱含み、大型商戦も伸び悩むインドネシア車両統計自動車NEW貿易統計中欧班列、１～３月の貨物輸送１割増中国運輸貿易統計倉庫陸運観光NEW対チェコ通信製品輸出額、９倍超に台湾ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEWハンドツール生産額、今年は前年超え見込み台湾製造貿易統計電子・コンピューターその他製造NEW高価な社用車減、「黄緑プレート」導入で韓国車両貿易統計自動車NEW３月輸出3.1％増、半導体５カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW３月パーム油備蓄、10.7％減の171万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW