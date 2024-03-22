貿易赤字3794億円、自動車輸出増で縮小

日本貿易赤字3794億円、自動車輸出増で縮小経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本自動車統計貿易自動車統計河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW深センのＮＥＶ生産が急拡大、23年は倍増中国深セン車両貿易統計自動車NEW乗用車在庫の減少続く、メーカーが生産削減中国車両統計自動車NEW１～２月の財政収支2.3％減、減税響く中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW２月の住宅ローン残高、13カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW２月の自動車産業、全分野でマイナス韓国車両統計自動車NEW貿易統計河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW深センのＮＥＶ生産が急拡大、23年は倍増中国深セン車両貿易統計自動車NEW２月の空港旅客422万人、前年同月比97％増香港運輸貿易統計空運観光NEWＥＶエコシステム形成へ投資誘致＝ＭＩＤＡマレーシア車両マクロ経済統計自動車電機設備投資NEW貿易赤字3794億円、自動車輸出増で縮小日本経済貿易統計自動車NEW四川の１～２月経済統計、鉱工業は6.3％増中国四川経済マクロ経済貿易統計