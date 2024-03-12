ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月）８％減、10カ月連続のマイナス経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計浙江の１～２月経済統計、鉱工業は11.4％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計上海の１～２月経済統計、鉱工業は1.3％増中国上海経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） ８％減、10カ月連続のマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計日系企業の統括拠点２割減 タイへ移管も、ジェトロ調査シンガポール経済マクロ経済貿易統計１～２月のエネルギー生産、原炭は4.2％減中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道蓄電池の世界出荷、23年は中国が９割超中国製造貿易統計その他製造電力・ガス・水道グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） ８％減、10カ月連続のマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ４カ国で伸び鈍化、タイは３年ぶり低水準ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ５％減、主要２市場の不調続くASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） ４カ国で前年割れ、マレーシアは２桁減ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月）シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で伸びが鈍化ASEAN経済マクロ経済統計