１Ｑ経済成長率は5.5％と予測、ＵＯＢ銀

ベトナム１Ｑ経済成長率は5.5％と予測、ＵＯＢ銀経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＣＰＩ上海の２月ＣＰＩ、４カ月ぶりプラス中国上海経済マクロ経済統計NEW１Ｑ経済成長率は5.5％と予測、ＵＯＢ銀ベトナム経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ４カ国で伸び鈍化、タイは３年ぶり低水準ASEAN経済マクロ経済統計NEW２月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から横ばいインド経済マクロ経済統計NEW江蘇の２月ＣＰＩ、半年ぶりに上昇中国江蘇経済マクロ経済統計北京の２月ＣＰＩ、５カ月ぶりプラス中国北京経済マクロ経済統計ＧＤＰ１Ｑ経済成長率は5.5％と予測、ＵＯＢ銀ベトナム経済マクロ経済NEWＧＤＰ拡大には製造業振興が必須＝副司令官ミャンマー経済マクロ経済NEWジェンダー平等遅れる法整備 世銀報告、女性の「安全」低評価ミャンマー社会統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW日本の景気後退入り回避、ＮＺ経済に恩恵かニュージーランド経済マクロ経済貿易金融一般観光スポーツ事件NEW中国経済の成長、「救いの手に」＝財政長官香港経済マクロ経済イベント政策・法律・規制財政23年洪水被害額、26％減の7.55億リンギマレーシア社会統計インフラ社会一般災害