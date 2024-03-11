【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年２月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年２月車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計五菱の商用車「揚光」、新モデル発売中国広西車両統計自動車２月の新車販売２割減 春節影響、輸出は伸び維持中国車両貿易統計自動車小売り東風汽車の２月販売、32.5％減の10.4万台中国湖北車両統計決算自動車広東自貿区へのＦＤＩ、23年は42億米ドル中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車設備投資中国社の世界車載電池シェア、１月は65％中国車両統計自動車その他製造車部品１月東南ア車生産34.5万台、６カ月連続減ASEAN車両統計自動車自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年２月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年１月インド車両自動車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年12月インド車両自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年11月インド車両自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年10月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年９月インド車両統計自動車二輪車