11～１月の失業率2.9％、４期連続横ばい

香港11～１月の失業率2.9％、４期連続横ばいPICK UP経済香港政府統計処が20日発表した2023年11月～24年１月の失業率（速報値、季節調整済み）は2.9％となり、18期ぶりに上昇した23年８～10月から４期連続の横ばいとなった。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率11～１月の失業率2.9％、４期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務ＲＢＡは１年内に利下げ＝ウエストパックが予想オーストラリア金融マクロ経済金融一般雇用・労務１月就業者38万人増、60代以上がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務台湾の物価上昇、約５割が「2.5％超」予想台湾経済マクロ経済統計豪１月失業率、求職増で２年ぶり４％超えオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務24年の消費支出は7.1％増予想、フィッチベトナム経済マクロ経済統計貿易統計スマホパネルの23年世界出荷、中国が７割に中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造11～１月の失業率2.9％、４期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務２月の景気楽観指数、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計24年の輸出は２～３％増＝ＵＴＣＣ予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー徴兵制をタイ警戒 大量流入、首相「正規なら歓迎」ミャンマー経済マクロ経済統計観光雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交23年税収４％減、関税局が目標割れカンボジア経済統計政策・法律・規制財政