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    香港

    11～１月の失業率2.9％、４期連続横ばい

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    経済

    香港政府統計処が20日発表した2023年11月～24年１月の失業率（速報値、季節調整済み）は2.9％となり、18期ぶりに上昇した23年８～10月から４期連続の横ばいとなった。

    国・地域
    香港
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