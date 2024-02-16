台湾の物価上昇、約５割が「2.5％超」予想

台湾台湾の物価上昇、約５割が「2.5％超」予想経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向台湾の物価上昇、約５割が「2.5％超」予想台湾経済マクロ経済統計NEW１月卸売物価0.27％上昇、前月から減速インド経済マクロ経済統計24年の小売売上高は５％増、ＰｗＣ見通し香港商業マクロ経済統計観光政策・法律・規制小売り１月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から減速インド経済マクロ経済統計小売り北京の１月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国北京経済マクロ経済統計江蘇のＣＰＩ、１月は0.8％下落中国江蘇経済マクロ経済統計ＣＰＩ台湾の物価上昇、約５割が「2.5％超」予想台湾経済マクロ経済統計NEW韓国の24年成長率2.2％＝ＫＤＩ予測韓国経済マクロ経済貿易統計NEW中銀、政策金利6.5％で据え置きフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWその他のニュース（７～14日付）台湾経済マクロ経済【つれづれルピア】インドネシア大統領選挙インドネシア経済マクロ経済【為替マーケット分析】異なる体感温度オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ＧＤＰ台湾の物価上昇、約５割が「2.5％超」予想台湾経済マクロ経済統計NEW韓国の24年成長率2.2％＝ＫＤＩ予測韓国経済マクロ経済貿易統計NEW23年通年・４Ｑの成長率４％未満の予測マレーシア経済マクロ経済統計NEW23年成長率を1.1％に下方修正 製造業など不振、回復は脆弱シンガポール経済マクロ経済統計NEW在外比人の送金、過去最高 23年5.6兆円、３年連続フィリピン経済マクロ経済統計文化・宗教雇用・労務政策・法律・規制NEWＧＤＰ年0.4％減、独下回り日本４位転落日本経済マクロ経済統計NEW失業率台湾の物価上昇、約５割が「2.5％超」予想台湾経済マクロ経済統計NEW豪１月失業率、求職増で２年ぶり４％超えオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW24年の消費支出は7.1％増予想、フィッチベトナム経済マクロ経済統計ＮＺ期待インフレ率、25年１Ｑは3.22%に低下ニュージーランド経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制24年の失業率は3.4％、シンクタンクが予測マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務10～12月の都市部失業率6.5％、前期から改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務