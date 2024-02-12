１月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から減速

インド１月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から減速PICK UP経済国・地域インド業種経済関連タグインド小売りマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向１月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から減速インド経済マクロ経済統計小売り北京の１月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国北京経済マクロ経済統計江蘇のＣＰＩ、１月は0.8％下落中国江蘇経済マクロ経済統計１月ＰＰＩ2.5％下落、16カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計１月ＣＰＩは0.8％下落、14年ぶり下げ幅中国経済マクロ経済統計通信食品・飲料繊維その他サービス陸運海運空運観光娯楽小売り１月ＣＰＩ上昇率は1.79％、３月連続で縮小台湾経済マクロ経済統計ＣＰＩ１月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から減速インド経済マクロ経済統計小売り【フィリピン為替情報】ペソは堅調に推移、ＧＤＰなど材料フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制スーパー拠出上限引き上げへ、賃金上昇でオーストラリア金融マクロ経済金融一般社会一般江蘇のＣＰＩ、１月は0.8％下落中国江蘇経済マクロ経済統計北京の１月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国北京経済マクロ経済統計１月ＣＰＩは0.8％下落、14年ぶり下げ幅中国経済マクロ経済統計通信食品・飲料繊維その他サービス陸運海運空運観光娯楽小売り