【香港・マカオ経済統計】2023年12月

香港【香港・マカオ経済統計】2023年12月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計新疆のＧＤＰ、23年は6.8％成長中国新疆経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】2023年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW８割が台湾経済先行きを好感 米商会調査、９割が投資維持拡大台湾経済マクロ経済統計NEW【韓国経済統計】１月号韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEW23年の対中貿易赤字、過去最高を更新タイ経済マクロ経済貿易統計NEWドリアン対中輸出、23年は82％増で過去最高タイ農水マクロ経済貿易統計農林・水産NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】2023年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済統計金融一般