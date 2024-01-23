富裕層の消費が好調維持

中国富裕層の消費が好調維持指数は過去12年で２番目の高水準PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料繊維その他製造不動産海運空運小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ富裕層の消費が好調維持 指数は過去12年で２番目の高水準中国経済マクロ経済統計自動車電機食品・飲料繊維その他製造その他サービス不動産海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食江蘇省、24年経済成長目標は「５％以上」中国江蘇経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制財政広西の23年ＧＤＰ、4.1％成長＝目標下回る中国広西経済マクロ経済統計政策・法律・規制河北のＧＤＰ、23年は5.5％成長＝目標未達中国河北経済マクロ経済貿易統計甘粛のＧＤＰ、23年は6.4％成長＝目標超え中国甘粛経済マクロ経済貿易統計上海市、24年経済成長目標は「５％前後」中国上海経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ政策・法律・規制財政自動車統計上海市、24年経済成長目標は「５％前後」中国上海経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ政策・法律・規制財政富裕層の消費が好調維持 指数は過去12年で２番目の高水準中国経済マクロ経済統計自動車電機食品・飲料繊維その他製造その他サービス不動産海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食富裕層の消費が好調維持 指数は過去12年で２番目の高水準中国経済自動車電機食品・飲料繊維その他製造不動産海運空運小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計政策・法律・規制河北のＧＤＰ、23年は5.5％成長＝目標未達中国河北経済マクロ経済貿易統計広東の23年ＧＤＰ、4.8％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制小売業・飲食業が過去最高 23年商業統計、卸売業はマイナス台湾経済マクロ経済統計