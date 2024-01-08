中国【月次リポート】全国（12月）経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済関連トピックス・特集・連載中国の月次リポートＣＰＩ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済NEWＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準台湾建設マクロ経済統計不動産建設・プラントNEW【月次リポート】台湾（2023年12月）台湾経済マクロ経済NEW【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEW個人事業主のＶＡＴ、課税基準引き上げ検討ベトナム経済マクロ経済財政NEW失業率【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（12月）マレーシア経済マクロ経済NEW11月失業率3.6％、19年ぶり低水準フィリピン経済統計雇用・労務NEW【月次リポート】フィリピン（12月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制選挙NEW豪雇用、買い手市場に転換で出社増加もオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務NEW【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW中国の月次リポート【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華北・東北（12月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華東（12月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】華南（12月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済【月次リポート】華北・東北（11月）中国経済マクロ経済