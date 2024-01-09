大連市、24年成長率目標「６％前後」

中国遼寧大連市、24年成長率目標「６％前後」経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ大連市、24年成長率目標「６％前後」中国遼寧経済マクロ経済統計NEW本日のオーストラリア１行情報（８日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW12月ＣＰＩ上昇率は2.71％、２カ月連続縮小台湾経済マクロ経済統計23年ＣＰＩ1.2％上昇、食品価格上昇受けタイ経済マクロ経済統計下位所得層の物価、12月5.0％上昇に加速フィリピン経済マクロ経済統計消費者物価、12月3.9％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料ＧＤＰ大連市、24年成長率目標「６％前後」中国遼寧経済マクロ経済統計NEW23年の農産物輸出量、1.9％減の845万トンカンボジア農水貿易統計農林・水産NEW23年ＧＤＰ、成長目標達成の見込み＝統計局マレーシア経済マクロ経済統計NEW24年の成長率6.2％見通し、国連インド経済マクロ経済NEWシルバー経済振興で高齢化に対応、常務会議中国経済マクロ経済保健医療その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制中国投資会社が破産申請、不動産投資で債務超過中国経済マクロ経済金融一般不動産政策・法律・規制貿易統計24年の鋼材輸出、高い伸びも前年以下か中国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属NEW大連市、24年成長率目標「６％前後」中国遼寧経済マクロ経済統計NEW江淮汽車の23年販売、２年ぶりプラス中国安徽車両貿易統計自動車車部品NEW十大デベロッパーの売り出し額、23年は３割増台湾建設統計不動産建設・プラントNEW商務省、米国向け輸出額２％増を目指すタイ経済マクロ経済貿易統計食品・飲料NEW国境貿易の低迷続く、紛争激化から２カ月ミャンマー経済マクロ経済貿易統計軍事NEW