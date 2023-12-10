【労務のツボ】第180回　2024年の最低賃金

インドネシア【労務のツボ】第180回 2024年の最低賃金経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報インドネシア労務のツボアジア賃金・給与情報最低賃金、内閣が原案を却下 政権発足100日、看板政策が難航タイ経済マクロ経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制【労務のツボ】第180回 2024年の最低賃金インドネシア経済マクロ経済雇用・労務10月経常性賃金、前年同月比2.31％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務セーター首相、最賃引上げ幅の見直し要請へタイ経済雇用・労務最低賃金、2.37％の引き上げで大枠決定タイ経済雇用・労務豪、労使改正法案を分割 同一労働同一賃金は先に可決オーストラリア経済マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業雇用・労務政策・法律・規制インドネシア労務のツボ【労務のツボ】第180回 2024年の最低賃金インドネシア経済マクロ経済雇用・労務【労務のツボ】第179回 賃金改定（３）～昇給の考え方～インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制【労務のツボ】第178回 賃金改定（２）～最低賃金と昇給～インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制【労務のツボ】第177回 賃金改定（１）～基礎編～インドネシア経済マクロ経済雇用・労務【労務のツボ】第176回 配車アプリを営業車にインドネシア経済マクロ経済雇用・労務【労務のツボ】第175回 2024年祝日・有給休暇消化奨励日インドネシア経済マクロ経済雇用・労務