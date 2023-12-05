11月のＣＰＩ3.3％上昇、農産物が高騰

韓国11月のＣＰＩ3.3％上昇、農産物が高騰経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向11月のＣＰＩ3.3％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計NEW消費者物価、11月4.1％上昇 １年８カ月ぶり水準、鈍化傾向にフィリピン経済マクロ経済統計農林・水産石油・石炭・ガス金融一般小売り外食・飲食NEW小売市場、物価高でも底堅く ７～９月は2.7％増、購買力に懸念もマレーシア商業マクロ経済統計食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食11月消費者物価、2.86％上昇 伸び加速、食料価格が押し上げインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料コメ価格、過去17年で最高の１トン５万円にタイ農水貿易農林・水産来年１～４月の電気料金、引き上げへタイ公益電力・ガス・水道政策・法律・規制ＣＰＩ【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済NEW【ニューストップ５】2023年11月台湾経済マクロ経済政治一般選挙NEW【月次リポート】台湾（11月）台湾経済マクロ経済NEW11月のＣＰＩ3.3％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】マレーシア（11月）マレーシア経済マクロ経済NEW【月次リポート】シンガポール（11月）シンガポール経済マクロ経済NEW