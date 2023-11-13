【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年10月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年10月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計23年新車販売、過去最高の2950万台へ＝団体中国車両貿易統計自動車NEW一汽解放の10月販売、７割増の2.3万台中国吉林車両統計自動車NEW東風汽車の10月販売、5.6％減の20.6万台中国湖北車両統計自動車NEW10月の中古車取引19％増、９カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW23年の輸入車販売、４年ぶりマイナスか韓国車両統計自動車NEW１～９月の労働需要１割増＝ジョブタイタイ経済統計雇用・労務NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年10月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年９月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年８月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年7月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年５月インド車両統計自動車二輪車車部品