ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月）４カ国で引き続きマイナス経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計広汽集団の10月販売、5.6％増の22.4万台中国広東車両統計自動車NEW長安汽車の10月販売、7.2％増の24.1万台中国重慶車両統計自動車NEW長城汽車の10月販売、３割増の13万台中国河北車両貿易統計自動車NEW10月輸出額、６カ月マイナス 日本からの輸入不振中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道海運政策・法律・規制車部品NEW９月までの投資認可、製造業が大半占有カンボジア経済マクロ経済統計設備投資NEWプロドゥア、23年生産・販売目標を上方修正マレーシア車両統計自動車NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ４カ国で引き続きマイナスASEAN経済統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） 輸出額15％減、６カ国全てでマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ４カ国で伸び加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） 主要６カ国中４カ国でマイナス成長ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） 全６カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計