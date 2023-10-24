【インド経済統計】2023年９月

インド【インド経済統計】2023年９月経済国・地域インド業種経済関連タグインド自動車二輪車その他製造金融一般空運卸売り小売り観光マクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載インド経済統計自動車統計【中国自動車ランキング】９月中国車両統計自動車湖南省のＧＤＰ、１～９月は4.0％成長中国湖南経済マクロ経済統計吉林省のＧＤＰ、１～９月は5.8％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計ＬＮＧトラック販売急増、１～９月は3.6倍中国車両統計自動車石油・石炭・ガスサムスンＳＤＩ、３Ｑの営業益12％減韓国車両統計決算自動車その他製造車部品９月中国貿易が前年比２桁減 輸出入マイナス、輸出５割減ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制貿易統計吉林省のＧＤＰ、１～９月は5.8％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計大型テレビの出荷増、ラインアップ拡充中国電機貿易統計電機ソフト・情報サービス、１～９月は13％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス９月の輸出額5.3％減、17カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計９月中国貿易が前年比２桁減 輸出入マイナス、輸出５割減ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制シアヌークビル特区、貿易額25億ドル突破カンボジア経済マクロ経済貿易統計インフラ不動産雇用・労務インド経済統計【インド経済統計】2023年９月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造金融一般卸売り空運観光雇用・労務小売り【インド経済統計】2023年８月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造金融一般卸売り空運観光雇用・労務小売り【インド経済統計】2023年７月インド経済マクロ経済【インド経済統計】2023年６月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2023年５月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車卸売り空運観光雇用・労務財政小売り【インド経済統計】2023年４月インド経済マクロ経済統計